Ее могут начать испытывать уже через три месяца
Украинскую вакцину от коронавируса могут испытать на людях уже через три месяца. Доклинические испытания препарата на животных прошли успешно.
Об этом в интервью интервью “РБК-Украина” заявил один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, профессор Михаил Федоров.
“Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию – я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы”, – уточнил он.
При этом, пояснил ученый, после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.
“На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка – несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ”, – подчеркнул Федоров.
Клиническая фаза испытаний будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности украинской вакцины.
Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз подписал новое соглашение о закупке вакцины от коронавируса.