Украинская вакцина от коронавируса готова к испытанию на людях

Ее могут начать испытывать уже через три месяца

Украинскую вакцину от коронавируса могут испытать на людях уже через три месяца. Доклинические испытания препарата на животных прошли успешно.

Об этом в интервью интервью “РБК-Украина” заявил один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, профессор Михаил Федоров.

“Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию – я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы”, – уточнил он.

При этом, пояснил ученый, после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

“На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка – несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ”, – подчеркнул Федоров.

Клиническая фаза испытаний будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности украинской вакцины.

Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз подписал новое соглашение о закупке вакцины от коронавируса.