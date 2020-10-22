21 октября боевики “Л/ДНР” пять раз нарушили режим “тишины”.

На протяжении 21 октября российские террористы на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. На этот раз боевики вынудили защитников Украины открыть ответный огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там подчеркнули, что украинские бойцы успешно сохранили контроль над ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Лебединское. В районе пригорода Авдеевки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” террористы из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Артема. С целью подавления огневой активности противника, и сохранения собственных жизни и здоровья, украинские воины открыли огонь в ответ, заставив противника прекратить обстрел. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было. Потери противника уточняются.

“На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе был ранен защитник Украины.