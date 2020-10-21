Всеукраинский опрос, который пройдет в день выборов 25 октября, будет финансировать политическая партия “Слуга народа”. По их мнению – это абсолютно законно.

Сообщение об этом было опубликовано на странице “Слуги народа” в Facebook. Соответствующее решение было принято на заседании высшего совета партии 20 октября.

В политсиле уточнили, что не будут проводить исследование собственными силами. Вместо этого будет заключен договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Название компании пока что не уточняется.

В “Слуге народа” уверяют, что это не будет агитацией. Во время исследования не будет использоваться партийная символика, а также не будет ни одного призыва голосовать за эту партию или за отдельных кандидатов на выборах.

Все расходы, связанные с опросом, политсила обещает отразить в официальном отчете партии. Документ будет подан в НАПК. Кроме того, отдельно подчеркивается что речь не идет о деньгах налогоплательщиков. В 2020 году партия “Слуга народа” отказалась от государственного финансирования и попросила переадресовать эти средства на борьбу с коронавирусом.

5 запитань від Президента України – хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія «Слуга… Опубликовано Слуга Народу Среда, 21 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, большинство украинцев не доверяют результатам “опроса Зеленского”.