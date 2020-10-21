Сто тридцать один новый случай заражения коронавирусом был официально зафиксирован в ВСУ по состоянию на 21 октября. В учреждениях здравоохранения находится только 20 человек, остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ. По их информации, всего коронавирусом болеют 1107 военнослужащих.

За время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 3433 человек. Кроме того, были зарегистрированы 14 летальных случаев. На изоляции (в том числе самоизоляции) в настоящее время находится 394 человека.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 21 жовтня в Збройних Силах України на гостру… Опубликовано Командування Медичних сил Збройних Сил України Среда, 21 октября 2020 г.

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