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В Вооруженных Силах Украины зафиксирована новая вспышка COVID-19

Всего болеет свыше тысячи военнослужащих.

Сто тридцать один новый случай заражения коронавирусом был официально зафиксирован в ВСУ по состоянию на 21 октября. В учреждениях здравоохранения находится только 20 человек, остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ. По их информации, всего коронавирусом болеют 1107 военнослужащих.

За время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 3433 человек. Кроме того, были зарегистрированы 14 летальных случаев. На изоляции (в том числе самоизоляции) в настоящее время находится 394 человека.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.

Станом на 10.00 21 жовтня в Збройних Силах України на гостру…

Опубликовано Командування Медичних сил Збройних Сил України Среда, 21 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине начинают разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19

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