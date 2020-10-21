20 октября боевики нарушили режим “тишины” пять раз.

На протяжении 20 октября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один боец Вооруженных сил Украины был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Пострадавший военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение и сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Режим прекращения огня боевики нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, там они открывали огонь из стрелкового оружия. Кроме того, трижды огонь из стрелкового оружия велся террористами вблизи населенного пункта Авдеевка.

В районе населенного пункта Павлополь, на Приазовье, был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы Объединенных сил.

“С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ ликвидировала на Донбассе два тайника террористов.