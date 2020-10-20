Ранее украинская разведка работала на очень высоком и эффективном уровне. Такой же она должна оставаться и сейчас.

Об этом в интервью “ГОРДОН” рассказал украинский политик, кандидат в мэры Киева, экс-руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и экс-глава СБУ Игорь Смешко. В качестве примера он привел бомбежку Югославии силами НАТО в 1998 году.

“За 13 часов военная разведка, которой я руководил, доложила президенту и начальнику Генштаба о том, что вечером в 19.00 будет бомбежка Югославии. Начальник Генштаба мне тогда перезвонил: “зачем вы пугаете, Игорь Петрович, президента, министра обороны… НАТО никогда не применяло оружие, это оборонный союз! Хотите я с вами на бутылку коньяка поспорю, что этого не будет”. Я ему тогда ответил: я бы ящик поставил, чтобы этого не было. Но это произойдет”, – рассказал Смешко.

По его словам, потом он получил еще несколько звонков – от министра обороны и начальника Генштаба. Все они спрашивали: где же удар НАТО, время пришло?

“А мы доложили, когда самолеты дозаправку проводили, и начальник Генштаба мне сказал: вы знаете, у нас есть оперативное управление, мы посчитали бы давно уже, где же эти самолеты? Я говорю: они в районе Средиземного моря дозаправку провели и в 19.00 будут”, – пояснил политик.

По мнению Смешка, украинская разведка была достаточно хороша тогда и теоретически она и сейчас должна существовать. Но самое главное в ее работе заключается в том, что разведывательная информация не должна рассказывать исторические события. Она должна прогнозировать события и предупреждать о возможных опасностях.

“Комитет по разведке в лучшие годы существования докладывал утром не более 3-4 сюжетов, которые на полстранички. Но чем отличается развединформация от других? Она должна сообщать правду. Истину. Как она добыта? Критерием является – если вы написали, что завтра в четыре утра будет бомбежка такого-то города, то бомбежка должна состояться”, – подвел он итог.

Как ранее сообщал PolitUA, украинская разведка сообщила точное количество российских войск на Донбассе.