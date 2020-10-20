Стоимость контрабанды около 30 миллионов долларов.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе рекордную партию препарата “каптагон”. Он также известен как “боевой наркотик ИГИЛ”.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Стоимость контрабанды на черном рынке оценивается в 30 миллионов долларов.

Как стало известно правоохранителям, переправку таблеток организовали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали препарат в одной из стран Средиземноморского бассейна, откуда “каптагон” прибыл в морской порт “Южный” в начале сентября под видом восточных сладостей.

“После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого – по месту жительства”, – уточнили в ведомстве. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ.

Справка: Каптагон – это препарат из группы психостимуляторов, который применяют при лечении депрессии и различных психических расстройств. При этом для повышения агрессии, выносливости и снижения чувствительности к боли его часто используют боевики-джихадисты.

В Одесі СБУ вилучила 750 кілограмів психотропу, який використовують терористи «Ісламської держави» На чорному ринку… Опубликовано Служба безпеки України Вторник, 20 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ ликвидировала два схрона боевиков на Донбассе.