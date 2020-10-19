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В Украине начинают разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19

Они будут размещаться в немедицинских учреждениях.

Правительство Украины начало развертывание коек для пациентов с коронавирусом в немедицинских учреждениях. Это касается Киева, Одессы и Донецкой области..

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, речь об этом шла на селекторном совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса. Оно состоялось под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Кроме того, стало известно что была проведена дополнительная инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц “Укрзалізниці”. Причина в том, что МОЗ уже рассматривает эти койкоместа для использования в чрезвычайных ситуациях.

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“Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом”, – подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным лекарством.

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