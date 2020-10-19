Силовики угрожают применением огнестрельного оружия против активистов.
18 октября по Беларуси прокатилась очередная волна протестов под лозунгом “Партизанского марша”. Правительственные силовики задержали по меньшей мере 230 человек по всей стране.
Задержания протестующих
Больше всего задержанных в Минске. Однако незаконные аресты происходили также в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах. Среди задержанных оказался и журналист телеканала “Белсат”.
Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства: светошумовые гранаты и пиротехнические средства.
Российское пропагандистское СМИ “РИА Новости” рассказало, что белорусские милиционеры якобы стреляли только в воздух и только резиновыми пулями. В то время, как демонстранты якобы “бросали в них камнями”.
“Гуманные” расстрелы
Белорусские силовики пообещали “гуманно” применять огнестрельное оружие против митингующих, в том случае, если последние будут оказывать активное сопротивление. Об этом в интервью провластному белорусскому телеканалу “Беларусь 1” заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.
Он утверждает, что правоохранители будут применять табельное оружие для того, чтобы простые люди “не видели этой вакханалии”.
“Мы, конечно, гуманно применим оружие против них, в том числе и огнестрельное, а наиболее опасных мы уберем с улиц”, – заявил он.
Называют фашистами
Позднее тот же Карпенков назвал протестующих беларусов фашистами. При этом он припугнул митингующих, заявив что по-настоящему силу против демонстрантов силовики еще не применяли.
Об этом сообщило издание Tut.by. По их информации, Карпенков также попытался заверить, что правоохранители якобы не задерживают и не применяют силу против “простых людей”.
Это вы [участники протестов.- прим.ред.] – фашисты, а не мы – фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли. И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает.
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