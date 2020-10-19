18 октября по Беларуси прокатилась очередная волна протестов под лозунгом “Партизанского марша”. Правительственные силовики задержали по меньшей мере 230 человек по всей стране.

Задержания протестующих

Больше всего задержанных в Минске. Однако незаконные аресты происходили также в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах. Среди задержанных оказался и журналист телеканала “Белсат”.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства: светошумовые гранаты и пиротехнические средства.





Российское пропагандистское СМИ “РИА Новости” рассказало, что белорусские милиционеры якобы стреляли только в воздух и только резиновыми пулями. В то время, как демонстранты якобы “бросали в них камнями”.

“Гуманные” расстрелы

Белорусские силовики пообещали “гуманно” применять огнестрельное оружие против митингующих, в том случае, если последние будут оказывать активное сопротивление. Об этом в интервью провластному белорусскому телеканалу “Беларусь 1” заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

Он утверждает, что правоохранители будут применять табельное оружие для того, чтобы простые люди “не видели этой вакханалии”.

“Мы, конечно, гуманно применим оружие против них, в том числе и огнестрельное, а наиболее опасных мы уберем с улиц”, – заявил он.

Называют фашистами

Позднее тот же Карпенков назвал протестующих беларусов фашистами. При этом он припугнул митингующих, заявив что по-настоящему силу против демонстрантов силовики еще не применяли.

Об этом сообщило издание Tut.by. По их информации, Карпенков также попытался заверить, что правоохранители якобы не задерживают и не применяют силу против “простых людей”.

Это вы [участники протестов.- прим.ред.] – фашисты, а не мы – фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли. И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает.

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