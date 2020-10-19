Захват воинской части и позиций спецназа: сводка из Нагорного Карабаха

Ситуация на фронте между Азербайджаном и Арменией остается накаленной.

Бои между Азербайджаном и Арменией продолжаются. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха остается крайне напряженной.

Сводка Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило об успешном захвате воинской части вооруженных сил Армении. Операция была проведена на Физулинском направлении фронта.

Видео взятия военного объекта было опубликовано на Youtube-канале ведомства 18 октября. Кроме того, азербайджанское Минобороны показало, как один их солдат успешно захватил захватил позиции армянского спецназа.

“Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта”, – подчеркнули в Баку.

Сводка Армении

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем Telegram-канале заявила, что утром 18 октября с помощью камер видеонаблюдения “Армии обороны Арцаха” были зафиксированы места “нарушения азербайджанскими войсками достигнутого соглашения о прекращении огня”. В ведомстве подчеркнули, что располагают точными геолокационными данными и временем нарушения.

Как ранее сообщал PolitUA, в Азербайджане заявили об освобождении восьми населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха.