15 октября боевики шесть раз нарушили режим тишины.

На протяжении 15 октября российские вооруженные формирования шесть раз нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, боевики использовали БПЛА.

В частности, на Приазовье был задокументирован пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Вражеский БПЛА был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

На участке фронта неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Также огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал в районе Авдеевки и дважды у Новотошковского.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы сорвали перемирие даже в День защитника Украины.