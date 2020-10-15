Европа требует провести новые выборы в Беларуси

И на этот раз – соблюдать международные стандарты.

Страны Европы призвали провести в Беларуси новые президентские выборы, которые на этот раз будут соответствовать международным стандартам. С таким требованиям выступили Франция, Германия и Польша.

Как сообщил “Интерфакс-Украина”, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран. В тексте также осуждается насилие в отношении участников протестов, передает

“Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Призываем к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, без внешнего вмешательства”, – подчеркнули дипломаты.

При этом представители стран поддержали усилия ОБСЕ по установлению диалога между властями Беларуси и обществом. Также они призвали освободить политзаключенных и начать сотрудничество в рамках Московского механизма организации.

Более того, чиновники поприветствовали применение Европой адресных санкций, в том числе против незаконно избранного президента Александра Лукашенко. При этом Берлин, Варшава и Париж призвали Европейскую комиссию разработать план экономической поддержки Беларуси и ее граждан.

“Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества “Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России”, которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества”, – сказано в заявлении.

Справка: Указанная программа предусматривает выделение одного миллиона евро на поддержку гражданского общества.

Как ранее сообщал PolitUA, белорусское КГБ уже готовится бросить Лукашенко.