Украинские активисты начали борьбу за добавление слово “голодомор” в английские словари. Кампания проходит по принципу акции KyivNotKiev.

Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он уточнил, что соответствующую петицию создала группа неравнодушных граждан.

“Помните начало нашей кампании #KyivNotKiev? Все думали, что это на много лет, но во многих аэропортах вы видите Kyiv, и это классно. Когда собирается много неравнодушных, то всегда есть шанс на успех. Теперь такая же группа неравнодушных хочет, чтобы слово Голодомор внесли в словари английского языка. Каждый геноцид является уникальной трагедией и наша, безусловно, заслуживает того, чтобы мир видел Голодомор именно таким образом. Надеюсь, что у вас всех найдется пару минут, чтобы подписать петицию. Это важная история, тем более накануне Дня памяти жертв Голодомора и расстрела Украинского возрождения в Сандармохе. История делается неравнодушными, присоединяйтесь и приобщайте других”, – написал он.

Подписать петицию можно здесь. На момент публикации новости, под петицией подписались 14 000 человек.

Пам’ятаєте початок нашої кампанії #KyivNotKiev? Всі думали, що це на багато років, але у багатьох аеропортах ви бачите… Опубликовано Pavlo Klimkin Четверг, 15 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Павел Климкин осудил превращение Собора Святой Софии в мечеть.