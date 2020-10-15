Заключенное ранее перемирие игнорируют обе стороны.
Несмотря на объявленное перемирие, ситуация на фронте в районе Нагорного Карабаха остается крайне напряженной. Азербайджан и Армения продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Сводка Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что их силы уничтожили два вражеских танка Т-72, один зенитно-ракетный комплекс “Тор-М2КМ”, четыре установки РСЗО БМ-21 “Град”, одну пушку-гаубицу Д-20, одну гаубиц Д-30 и две пушки-гаубицы Д-1, а также сбили несколько армянских беспилотных летательных аппаратов.
Азербайджанская сторона также заявила, что Армения пыталась вновь начать наступление. Однако попытка была сорвана и противник отступил.
Сводка Армении
В Армении заявляют, что азербайджанская сторона обстреляла госпиталь, в котором лечили не только раненых военных, но и гражданских лиц. Армянское Минобороны также заявило, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях фронта.
Как ранее сообщал PolitUA, президент Азербайджана заявил об успешном освобождении восьми населенных пунктов в Нагорном Карабахе.