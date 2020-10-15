Не только коронавирус: ВОЗ объявила о новой угрозе

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в мире критически ухудшилась ситуация с туберкулезом. Борьба против этой болезни оказалась под угрозой.

Об этом заявили в пресс-службе Организации Объединенных Наций. Они ссылаются на данные Всемирной Организации Здравоохранения: за прошедший год количество больных в мире составило десять миллионов человек, а умерших – 1,4 миллиона человек.

При этом в 2015-2019 годах показатели шли на спад. Так, заболеваемость туберкулезом в мире сократилась на 9%, а смертность – на 14%. Всего же, за два года – 2018-2019 – от туберкулеза лечились четырнадцать миллионов человек.

В ВОЗ также подчеркнули, что в этом году, после объявления пандемии COVID-19, на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза выделили 6,5 миллиардов долларов. Это в два раза меньше ранее заявленной и обещанной суммы.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за пандемии коронавируса Европу разделят на четыре эпид-зоны.