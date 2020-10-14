Азербайджан освободил восемь поселков в Нагорном Карабахе

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев.

Азербайджанские военные освободили восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе, занятых армянскими подразделениями. Операции были проведены несмотря на перемирие между двумя странами.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, азербайджанская армия успешно восстановила контроль над поселениями Гарадаглы, Хатунбулаг и Гараколлу в Физулинском районе, а также селами Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе.

“Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан”, – подчеркнул Алиев.

Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 14, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, конфликт вокруг Нагорного Карабаха набирает обороты.