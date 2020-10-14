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Азербайджан освободил восемь поселков в Нагорном Карабахе

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев.

Азербайджанские военные освободили восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе, занятых армянскими подразделениями. Операции были проведены несмотря на перемирие между двумя странами.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, азербайджанская армия успешно восстановила контроль над поселениями Гарадаглы, Хатунбулаг и Гараколлу в Физулинском районе, а также селами Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе.

“Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан”, – подчеркнул Алиев.

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Как ранее сообщал PolitUA, конфликт вокруг Нагорного Карабаха набирает обороты.

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