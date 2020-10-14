Удар по баллистическим ракетам и переговоры Турции c РФ: что происходит в Нагорном Карабахе

Несмотря на перемирие между Азербайджаном и Арменией, объявленное 10 октября, конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается. Ночь с 13 на 14 октября снова была жаркой.

Сводка Азербайджана

Как сообщает APA со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, ночью на 14 октября ситуация на передовой в направлении Агдара-Агдама и Физули-Гадрут-Джабраила оставалась напряженной. Вооруженные силы Армении пытались атаковать позиции азербайджанской армии сразу по нескольким направлениям, но понесли потери и были вынуждены отступить. После этого, с утра 14 октября, по районам Тартар, Агдам и Агджабади начала работать армянская артиллерия.

В Минобороны Азербайджана отдельно отметили, что их армией было уничтожено: пять танков Т-72, три РСЗО БМ-21 “Град” Ярс, один зенитно-ракетный комплекс “Оса-АКМ”, одна зенитная пушка КС-19, две гаубицы Д-30, а также несколько автомашин противника.

Сводка Армении

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что 14 октября азербайджанские силы взяли под прицел боевую технику, которая осуществляла боевое дежурство в приграничной зоне на территории Республики Армения. По словам Степанян, азербайджанцы предположили, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана.

Она отдельно отметила, что до сих пор с территории Республики Армения “ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана”. Но при этом уточнила, что вооруженные силы Армении “оставляют собой право атаковать любой военный объект или военное движение в Азербайджане”.

Кроме того, согласно предоставленным Степанян данным, подразделения армии обороны Нагорного Карабаха сбили один штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана.

Уничтожение баллистических ракет

Министерство обороны Азербайджана сообщило, об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении. Официальный Баку утверждает, что ракетные комплексы были нацелены на города Гянджа, Мингячевир и другие.

Комплексы были размещены в приграничной зоне с Кельбаджарским районом. ВС Азербайджана посчитали их “законной военной целью”.

Переговоры Турции и России

Турция призвала Россию присоединиться к новому формату переговоров по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Анкара предложила провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.

Об этом сообщил Интерфакс. Как объяснил представитель президента Турции Ибрагим Калын, его страна поддерживает Азербайджан, а Россия находится на стороне Армении. Поэтому такой формат мирного урегулирования является логичным.

“Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм”, – добавил представитель президента Турции.

Напомним, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.