Он возложил цветы к Стене памяти в Киеве.

Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, которые погибли, защищая суверенитет и независимость Украины. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Украины.

Как сообщает пресс-служба ОП, глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве. Кроме него в церемонии принял участие и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

После этого Зеленский посетил церемонию принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна. Там он выступил с речью, в которой заверил, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но одновременно заботится об укреплении сектора безопасности и обороны.

Президент особо подчеркнул, что наступление в Украине мира не будет означать, что государство перестанет заботиться об обороноспособности своего войска.

“Наоборот сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины. Активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами”, – заверил Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, 14 октября отмечается День защитника Украины.