Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ перед Днем защитника Украины

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

На протяжении 13 октября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет.

Так, противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета – в районах населенных пунктов Пески и Орехово. Также под обстрел попали позиции защитников Украины в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Вблизи населенных пунктов Пищевик и Водяное были зафиксированы пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Используя средства радиоэлектронной борьбы Объединенные силы немедленно подавили каналы управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль продолжает снабжать свои войска на Донбассе.