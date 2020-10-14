Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
На протяжении 13 октября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет.
Так, противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета – в районах населенных пунктов Пески и Орехово. Также под обстрел попали позиции защитников Украины в районе населенного пункта Хутор Вольный.
Вблизи населенных пунктов Пищевик и Водяное были зафиксированы пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Используя средства радиоэлектронной борьбы Объединенные силы немедленно подавили каналы управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным их дальнейшее использование.
Как ранее сообщал PolitUA, Кремль продолжает снабжать свои войска на Донбассе.