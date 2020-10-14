Четырнадцатого октября отмечается День защитника Украины, он же день Покрова Пресвятой Богородицы. Это праздник в честь тех, кто многие века оберегал границы нашей страны и покой ее жителей.

День защитника Украины: история праздника

В день 14 октября праздник Покровы Святой Богородицы отмечали еще на заре становления Украины. Ведь Святая Богородица была особенной святой для запорожских казаков: в ее честь была возведена легендарная церковь на Сечи и именно Богородица защищала своим Покровом казаков в бою.

Именно поэтому еще в 1999 году, Указом президента Украины, 14 октября был установлен День украинского казачества. И только 15 лет спустя, в 2014-м, Петр Порошенко принял решение отменить традиционный советский “День защитника Отечества” 23 февраля и установить новую дату праздника. 24 августа 2014 года президент Украины назначил Днем защитника Украины 14 октября. Особенно важным это решение было на фоне начала конфликта на Донбассе и декоммунизации.

Как отмечают День защитника Украины

14 октября чтут память всех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину. Но в первую очередь сейчас – это день всех воинов АТО-ООС, которые уже семь лет подряд защищают украинский суверенитет и независимость от российской агрессии.

День защитника Украины 2020

Кроме традиционного поздравления от президента и первых лиц государства, в День защитника Украины запланирован ряд праздничных и торжественных мероприятий во всех городах страны.

Так, в Киеве, в 9:00 начнется праздничный велопробег – от Михайловской площади до улицы Лаврской. А в 14:00 пройдет пеший Марш УПА – он начнется в парке имени Шевченко, а закончится на Банковой улице. В связи с этим КГГА уже предупредила о перекрытии движения на ряде улиц столицы.

Нужно отметить, что “Рух Опору Капітуляції” уже заявил: Марш УПА пройдет под девизом “Бой коллаборантам” – его участники будут требовать принятия “Закона о коллаборантах”.

Завтра – День Захисника України Закликаємо долучитися до акції наших партнерів, які завтра проводять традиційний в цей день Марш УПА, що пройде під гаслом «Бій колаборантам!». О 14:00 в Парку Шевченка. Головна вимога – ухвалити Закон про колаборантів! pic.twitter.com/xwFQC1fRys — Рух Опору Капітуляції (@rok_org_ua) October 13, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль продолжает снабжать свои войска на Донбассе.