КГБ Беларуси готовится бросить Лукашенко

Комитет Государственной Безопасности (КГБ) Беларуси готовится к крушению режима Лукашенко. В ведомстве уже планируют пути “безопасного отступления”.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил белорусский журналист Игорь Ильяш. Он обратил внимание на то, что в ходе нынешних массовых репрессий, которые устроил Лукашенко, КГБ подчеркнуто старается держаться в тени.

“Понятно, что именно они формируют стратегию репрессий и разрабатывают тех, кого считают ключевыми фигурами для протестного движения. Понятно также, что КГБ априори старается поменьше светить свою работу. Но даже в сравнении с предыдущими годами нынешнее желание остаться в тени бросается в глаза – особенно если анализировать официальную информационную повестку”, – пояснил Ильяш.

Журналист специально проверил, сколько раз представители КГБ выступали с публичными заявлениями после 9 августа. Оказалось, ровно один раз: 10 августа Валерий Вакульчик (на тот момент председатель КГБ) выступал с заявлением о том, что Комитет якобы спас жизнь Светлане Тихановской.

“То есть удивительное дело: публично продемонстрировали лояльность Лукашенко и его репрессивной политике буквально все значимые фигуры в руководстве государства (от Макея до Караника). Даже министра обороны Хренина заставили нести какую-то чушь про фашистские флаги, священные места, да еще грозить применить силу против мирных демонстрантов. А вот чекисты все дружно сохраняют молчание. А знаете вообще в связи с чем упоминалась аббревиатура КГБ в госСМИ в течение последних двух месяцев? Исключительно в связи совещаниями у Лукашенко и его недавним визитом в “американку”, – уточнил Ильяш.

Он напомнил, что КГБ при разработке репрессивных операций старается перекладывать всю “грязную работу” на другие ведомства. В результате ГУБОПиК (Государственное Управление Борьбы с Организованной Преступностью и Коррупцией в Беларуси) теперь считают главным органом политических репрессий. Даже те политзаключенные, которые сидят в СИЗО КГБ, чаще всего попадают туда транзитом через МВД, Следственный комитет или ДФР.

В общем, создается впечатление, что кто-то основательно готовит себе пути отхода на случай крушения режима. Думаю, подобный дисбаланс должен основательно напрягать одного человека. Если Лукашенко все-таки настигнет судьба Чаушеску, то к стенке его поставят именно наследники НКВД. Ну, разумеется, если на это даст добро Москва”, – подвел итог журналист.

Любопытно наблюдать за тем, как КГБ в ходе нынешних массовых репрессий подчеркнуто старается держаться в тени.

… Опубликовано Игорем Ильяшем Вторник, 13 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум.