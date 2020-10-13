Евросоюз принял решение разделить все страны-члены ЕС на четыре эпидемические зоны. Это решение было принято на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы. Отмечается, что распределение стран на зоны будет основываться на трех критериях:

количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней;

на 100 тысяч населения за последние 14 дней; количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю;

на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю; процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

В зависимости от результатов страна попадет в одну из четырех зон:

“зеленая” – показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;

– показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%; “оранжевая” – показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше;

– показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше; “красная ” – показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше;

” – показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше; “серая” – информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе за последнюю неделю подтвердили более 700 тысяч новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд заболеваемости с начала пандемии. Количество еженедельных случаев заболевания коронавирусом и смертность от него в Европе выросли на 34% и 16%.

При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что понимает разочарование, которое испытывают люди, когда пандемия затягивается, но предупредил, что “нет никаких коротких путей”.

Как ранее сообщал PolitUA, в мире уже десять вакцин от коронавируса проходят финальные испытания.