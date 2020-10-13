Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Она выдвинула три требования и дала ему 13 дней на их выполнение.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Тихановской. В заявлении подчеркивается, что если до 25 октября Лукашенко добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, оппозиция начнет общенациональную забастовку.

Требования Тихановской выглядят следующим образом:

Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключённые должны быть освобождены.

У Тихановской уточнили, что вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. Это произойдет в том случае, если требования не будут выполнены.

“И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября”, – сказано в сообщении.



Как ранее сообщал PolitUA, украинский МИД отказался признать Лукашенко президентом Беларуси.