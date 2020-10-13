В Харьковской области эпидемия коронавируса приобретает угрожающие масштабы. В регионе не хватает врачей и кислорода, а председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер называет ситуацию “черной зоной”.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на харьковских врачей, сейчас в больницах областного центра катастрофически не хватает не только персонала, но и запасов медицинского кислорода. Последние полгода, утверждают в издании, регион никак не готовился к ухудшению эпидемической ситуации.

“Даже господин Кучер сказал, что в Харькове черная зона, заполненность коек – 100%. Единственное, что не дает нам возможность записать эту цифру, – незаполненность койкомест в детской инфекционке и в отделении акушерства. Без них все больницы интенсивной терапии для взрослых забиты. Уже бы в коридоры поставили кровати, но в этом нет никакого смысла, потому что там нет доступа к кислородной терапии”, – рассказал анестезиолог Владимир Корсунов, который работает в Харьковской областной инфекционной больнице.

По мнению врача, сейчас в Харькове разворачивается итальянский сценарий, когда врачи вынуждены выбирать для лечения тех, кто является более перспективным с точки зрения выздоровления.

В свою очередь харьковский волонтер Наталья Попова считает, что главная причина распространения коронавирусной инфекции – это предвыборные концерты, которые проводятся политиками перед местными выборами. При этом местные власти в Харькове, добавила она, никак не контролируют соблюдение карантина.

“Политики не думали о последствиях, концерты посетило 5-10 тысяч человек, и этого хватило, чтобы возник катализатор. Кислорода не хватает, а пациентов становится все больше. В той же областной инфекционке планируют установить новую 20-тонную кислородную бочку, высотой в трехэтажный дом. Врачи работают без выходных, у нас катастрофическая ситуация”, – подчеркнула волонтер.

Следует отметить, что при этом городская власть Харькова отказалась выполнять рекомендации Министерства образования и науки о досрочных каникулах для школьников.

Как сообщил телеканал “1+1”, об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. По ее словам, рекомендации главы Минобразования Сергея Шкарлета о том, чтобы школьники ушли на каникулы от 15 до 30 октября, “пока остаются только рекомендациями”.

Добавим, что по словам Деменко, школьники Харькова “почти не болеют”. Сейчас из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили только 82 класса – это менее 2% всех классов в городе.

Как ранее сообщал PolitUA, в мире уже десять вакцин от коронавируса проходят финальные испытания.