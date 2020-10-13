Тестирование должны закончить до начала 2021 года.

Уже десять вакцин против коронавируса проходят завершающий этап клинических испытаний. Предполагается, что они завершатся до начала 2021 года.

Об этом, со ссылкой на эксперта Всемирной организации здравоохранения Сумию Сваминатан, сообщило агентство ETHealthWorld. По их информации, достаточное количество данных относительно вакцин для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020-го до начала 2021 года.

“Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находится более 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на завершающем этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности”, – заверила эксперт.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия превратила подконтрольную группировке “ЛНР” территорию в испытательный полигон для своих вакцин от коронавируса.