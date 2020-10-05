Новости

Романа Сущенка пытаются “сбить” на выборах в Черкассах

Роман Сущенко

Провластные оппоненты срывают бигборды и агитационные кубы.

Экс-политический узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко заявляет о недобросовестной конкуренции со стороны провластных оппонентов на выборах в Черкассах.

Сущенко возглавляет список кандидатов от “Европейской солидарности” в Черкасский областной совет.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

“Кроме того, что “ветер” сорвал изображение борда на трассе Киев-Черкассы, в моем родном городе третий день подряд “ветер” срезает крепления агитационных кубов “Европейской Солидарности”. Какой то избирательный “ветер”. За несколько дней – это пятый куб”, – написал Сущенко.

Усе таки версія хейтерів (ненависників) підтверджується. Зона їх впливу зростає. Крім того, що "вітер" зірвав…

Geplaatst door Роман Сущенко op Maandag 5 oktober 2020

Он также попросил поклонников ЕС фиксировать подобные случаи вандализма и нечесной конкуренции. и присылать ему фото-видео.

Читайте также  В России предложили отменить результаты губернаторских выборов в Приморье

Как сообщалось ранее, журналисту Роману Сущенко, долгое время удерживаемому в России, устроили овации в сессионном зале Верховной Рады в начале его выступления.

Тоже интересно
Новости

В Украине перед выборами снова активизировались пророссийские силы

Новости

Кравчук обещает России самоуправление в ОРДЛО

Новости

Зияющие высоты рейтинга: Зеленский лишь вдвое опережает Бойко

Новости

Почти половина партий не участвует в местных выборах

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В Украине перед выборами снова активизировались пророссийские силы

Кравчук обещает России самоуправление в ОРДЛО

Зияющие высоты рейтинга: Зеленский лишь вдвое опережает Бойко

1 из 160