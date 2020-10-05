Романа Сущенка пытаются “сбить” на выборах в Черкассах

Экс-политический узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко заявляет о недобросовестной конкуренции со стороны провластных оппонентов на выборах в Черкассах.

Сущенко возглавляет список кандидатов от “Европейской солидарности” в Черкасский областной совет.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

“Кроме того, что “ветер” сорвал изображение борда на трассе Киев-Черкассы, в моем родном городе третий день подряд “ветер” срезает крепления агитационных кубов “Европейской Солидарности”. Какой то избирательный “ветер”. За несколько дней – это пятый куб”, – написал Сущенко.