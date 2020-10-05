Романа Сущенка пытаются “сбить” на выборах в Черкассах
Провластные оппоненты срывают бигборды и агитационные кубы.
Экс-политический узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко заявляет о недобросовестной конкуренции со стороны провластных оппонентов на выборах в Черкассах.
Сущенко возглавляет список кандидатов от “Европейской солидарности” в Черкасский областной совет.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
“Кроме того, что “ветер” сорвал изображение борда на трассе Киев-Черкассы, в моем родном городе третий день подряд “ветер” срезает крепления агитационных кубов “Европейской Солидарности”. Какой то избирательный “ветер”. За несколько дней – это пятый куб”, – написал Сущенко.
Усе таки версія хейтерів (ненависників) підтверджується. Зона їх впливу зростає. Крім того, що "вітер" зірвав…
Geplaatst door Роман Сущенко op Maandag 5 oktober 2020
Он также попросил поклонников ЕС фиксировать подобные случаи вандализма и нечесной конкуренции. и присылать ему фото-видео.
Как сообщалось ранее, журналисту Роману Сущенко, долгое время удерживаемому в России, устроили овации в сессионном зале Верховной Рады в начале его выступления.