США попередили про наслідки співпраці з депутатом Деркачем, який знаходиться під санкціями
Особи та організації, які ведуть бізнес із підсанкційними особами можуть самі стати об’єктом санкцій.
Посольство США вирішило нагадати приватним особам та компаніям, що означають санкції, які запровадили проти позафракційного депутата Андрія Деркача.
Про це йдеться у повідомленні посольства.
10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти українського депутата Деркача. Його вважають російським агентом впливу на вибори президента «та інших російських агентів» за спробу вплинути на виборчий процес у США. Тому у посольстві вирішили нагадати, що саме означають ці санкції для інших.
Зокрема, особи та організації, які ведуть бізнес із підсанкційними особами (у цьому випадку з Деркачем), можуть самі стати об’єктом санкцій.
Також санкції можуть вплинути на бізнес, яким володіє людина під санкціями. Її майно та частки у власності також блокуються.
«Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб», — зауважили у посольстві.
- 19 травня Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на Петра Порошенка під час його перебування на посаді президента.
- 10 вересня стало відомо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у втручанні в вибори президента за підтримки російського уряду. Серед них — Деркач. США розглядають його як агента, пов’язаного з російською розвідкою близько десяти років.
- Деркач назвав це помстоюДеркач відреагував на санкції США проти нього. Назвав це «помстою» і пообіцяв показати «шокуючі факти викриття» через розкриті «нові схеми міжнародної корупції».