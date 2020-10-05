США попередили про наслідки співпраці з депутатом Деркачем, який знаходиться під санкціями

Посольство США вирішило нагадати приватним особам та компаніям, що означають санкції, які запровадили проти позафракційного депутата Андрія Деркача.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти українського депутата Деркача. Його вважають російським агентом впливу на вибори президента «та інших російських агентів» за спробу вплинути на виборчий процес у США. Тому у посольстві вирішили нагадати, що саме означають ці санкції для інших.

Зокрема, особи та організації, які ведуть бізнес із підсанкційними особами (у цьому випадку з Деркачем), можуть самі стати об’єктом санкцій.

Також санкції можуть вплинути на бізнес, яким володіє людина під санкціями. Її майно та частки у власності також блокуються.

«Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб», — зауважили у посольстві.