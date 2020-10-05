Полиция Украины выступает за легализацию проституции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в Украине следует легализовать проституцию при условии, что государство сможет законодательно определить условия работы этого “рынка”.

В интервью “РБК-Украина” он добавил, что этому должна предшествовать широкая общественная дискуссия.

“Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение”, – отметил Клименко.

В то же время он негативно высказался о легализации наркотиков и оружия.

“Что касается наркотиков и оружия, то отрицательно. Потому что нужно сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Поэтому надо навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть. Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр , которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков”, – уточнил он.

По его мнению, употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом.

“Но на сегодняшний день любая легализация позволит медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные шаги, которые потом отображаются на наших детях”, – подчеркнул Клименко.