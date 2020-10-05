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Больше не курорт, а военная база: РФ втрое увеличила количество войск в Крыму

«Зеленые человечки»в Перевальном, Крым, 2 марта 2014.

РФ ведет активную политику колонизации украинского полуострова.

Российская Федерация почти втрое увеличила свое военное присутствие в Крыму за время аннексии полуострова. Также РФ ведет активную политику колонизации полуострова.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Она отметила, что Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия на полуострове.

“Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, …а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждане РФ”, – сказала Джапарова.

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По словам заместительницы главы МИД, также на полуострове происходят нарушения прав человека.

Напомним, Украина планирует запустить “Крымскую платформу”. Ее основными задачами будет структурирование международных усилий по деоккупации Крыма.

Также сообщалось, что Украина планирует пригласить в “Крымскую платформу” и Российскую Федерацию, однако сомневаются, что РФ примет это приглашение.

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