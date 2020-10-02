Лукашенко продолжает чудить: СМС-ки с требованием не выходить на протесты и отзыв послов

Министерство внутренних дел Беларуси устроило СМС-рассылку с требованием перестать выходить на акции протеста.

Об этом сообщают белорусские СМИ и пользователи соцсетей.

Так, 1 октября граждане начали массово получать сообщения с одинаковым текстом. Избранные цитаты: “Ваши действия зафиксированы с помощью фотовидеозаписи”, “Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях”, “Не совершайте ошибок” и прочее.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила изданию Onliner.by, что эта рассылка – инициатива ведомства, а оператор A1 пояснил, что СМС рассылались как “социальная реклама”.

Белорусы в соцсетях рассказывают, что получали СМС, даже если они не находились на территории страны, сообщения также получали номера, зарегистрированные на их родителей, которые в митингах не участвовали. Также сообщалось, что такие же СМС от МВД получили участники акций в поддержку Александра Лукашенко.

Кроме того, Минск с 5 октября отзывает своих послов из Польши и Литвы “для консультаций” и требует сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.

“Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено следовать этому примеру”, – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

МИД Беларуси также требует, чтобы посольства Польши и Литвы в Минске сократили количество дипломатов до 9 октября. По его словам, в литовском посольстве вместо 25 сотрудников должно остаться 14, а в польском – вместо 50 остаться 18.