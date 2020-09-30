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Украинские невозвращенцы: заробитчане меньше перечисляю денег домой

Иностранная валюта.

В августе денежные переводы от трудовых мигрантов из-за границы в Украину упали на более чем 10%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы составил 906 млн долларов – это на 11,09% меньше, чем в августе 2019 года (1,02 млрд долларов), свидетельствуют данные Нацбанка.

При этом, за январь-август текущего года объем денежных переводов упал на 6,4% до 7,17 млрд дол сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,66 млрд долларов).

Отмечается, что НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украине. В августе по неформальным каналам в Украину перевели 259 млн долларов.

По данным НБУ, за 8 месяцев 2020 года через банки в Украину перевели 2,5 млрд долларов, это на 1,28 млрд долларов меньше аналогичного периода 2019 года (3,78 млрд долларов).

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В июле 2020 года объем денежных переводов в Украину составил 922 млн долларов – это на 13,5% (148 млн долларов) меньше чем в июле прошлого года (1,07 млрд долларов).

Напомним, чтотТолько за май этого года украинские заробитчане перевели домой 805 миллионов долларов. А с начала года эта сумма составила 4,5 миллиарда долларов, в два раза превысив сумму июнського транша МВФ.

Основной причиной выезда украинцев за границу может быть не отдых, а заработок.

Источник НБУ

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