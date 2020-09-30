Коронавирус в Украине: более 4 тысяч зараженных за сутки

Количество больных коронавирусом за сутки в Украине перевалило за 4 тысячи. Смертность от эпидемии составила более 60 человек за сутки.

За сутки 29 сентября в Украине коронавирусную болезни диагностировали у рекордного количества лиц – 4027 случая, 64 больных умерли от COVID-19, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Харьковская область побила не только собственный антирекорд, но и рекорды по регионам Украины: за сутки коронавирусную болезнь подтвердили 549 жителям, 9 больных умерли.

Инфографика распространения коронавируса в Украине. Инфографика распространения коронавируса в Украине. Пред 1 из 2 След

Напомним, что накануне в Украине было выявлено 3,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев было обнаружено на Харьковщине и в Киеве.

Ранееза выходные дни темпы эпидемии Украины практически не снизились. Более того на утро субботы был установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом.

В пятницу, за сутки, было выявлено более 3,5 тысячи больных коронавирусом COVID-19 и 70 смертей. В то же время, за прошедшие сутки выздоровели – 1,6 человек.

Сутками ранее в Украине выявили более 3,3 тысяч новых больных коронавирусом. Кроме того, – новое рекордное количество выздоровевших.

Ранее в Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

Сутками ранее в Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

Ранее, в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.