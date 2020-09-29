Фокина уйдут из ТКГ – Ермак озвучил решение

Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ. По его мнению, проведенная в ТКГ работа не оправдывает сегодняшние слова Фокина.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин должен прекратить работу в делегации. Ермак написал об этом на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная Рада, состоит из 2 пунктов: в Украине продолжается война, «в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдатель»; Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести с территории Украины свои регулярные войска, незаконные вооруженные формирования, военную технику и оккупационные структуры.

«Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами «Нормандского формата», – сообщил Ермак.

Сьомий рік триває війна на нашій землі.Офіційну позицію України всі добре знають, її визначають Президент і Верховна… Geplaatst door Андрій Єрмак op Dinsdag 29 september 2020

«Все принципиальные решения принимаются только Президентом и парламентом Украины и Правительством. Президентом – в рамках диалога лидеров «Нормандского формата». А Верховная Рада принимает соответствующие законы. И никак иначе», – добавил он.

Он отметил, что на протяжении более чем двух месяцев наблюдается «почти полная тишина на фронте».

Он также заверил, что руководство государства борется за возвращение в Украину людей, которые сейчас удерживаются в России, в оккупированном Крыму и на Донбассе.

«Мы уже показали, что можем это делать, освободив в том числе и тех, кто содержался в плену годами. Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. », – уточнил Ермак.

«Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин», – добавил он.

Ермак призвал смотреть на дела а не слушать заявления.

«Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны», – уверен Ермак.

Вместе с тем, по мнению Ермака, «все это не оправдывает сегодняшних слов господина Фокина».

«Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ», – резюмировал Ермак.

В то же время, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин имеет право на собственную позицию, но члены делегации в ТКГ должны придерживаться официальной позиции Украины даже тогда, когда не принимают участия в переговорах.

Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Леонида Кравчука, его первого заместителя Алексея Резникова и заместителя Александра Мережко, сообщает агентство «УНИАН».

В украинской делегации в ТКГ отметили, что «с неприятным удивлением воспринимают сообщения о резонансных заявлениях господина Фокина о войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде».

«Фокин, как и любой человек, имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах», – говорится в заявлении.

Тем более что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне», – уточняют в заявлении.

В украинской делегации заверили, что ее представители имеют четкую позицию: войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане.

«Задачи, которые имеем в переговорах от президента Украины Владимира Зеленского, построены на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины, а следовательно, оказывает решающее влияние на все, что там происходит», – отмечается в заявлении.

Представители Украины в ТКГ отметили, что ни разу в работе делегации Фокин не высказывал никаких «сомнительных заявлений».

«Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывающего свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющего государство», – сказано в заявлении.

«Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку», – подытожили в заявлении.

Напомним, ранее Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Заместитель главы ТКГ пришел на заседание парламентского комитета.

Напомним так же, что в сентябре Витольд Фокин заявил, что через месяц может выйти из ТКГ, если к нему не начнут прислушиваться.

Ранее Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с «предшественниками».