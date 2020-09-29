Турция и Азербайджан: Армяне врут, мы ничего не сбивали

Армения обвинила Турцию в том, что она сбила армянский истребитель и пилот погиб. Азербайджан и Турция отрицают уничтожение армянского Су-25.

Министерство обороны Армении заявило о воздушном бое на границе Армении и Азербайджана при непосредственном участии турецких истребителей и потере своего самолета, говорится в заявлении пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян.

Азербайджан и Турция опровергли информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении.

По информации Минобороны Армении, армянский истребитель Су-25 во время выполнения боевого задания был сбит в воздушном пространстве Армении истребителем F-16 ВВС Турции, пилот погиб.

«Сегодня в 10:30 истребители F-16, принадлежащие ВВС Турции, поднялись в воздух с аэродрома «Гянджа» Азербайджанской Республики и поддерживали удары азербайджанских Су-25 и турецких БПЛА «Байрактар», которые взлетели с аэродрома «Даляр», по населенным пунктам Армении», – говорится в сообщении Минобороны Армении.

Այսօր ժամը 10:30-ից Թուրքիայի Հանրապետության ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օդ էին բարձրացել Ադրբեջանի… Geplaatst door Shushan Stepanyan op Dinsdag 29 september 2020

«Турецкий многофункциональный истребитель F-16, по данным регистратора полетных данных, находился на глубине 60 км на территории Армении, на высоте 8200 метров», – написала Степанян.

Директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал в комментарии «Reuters»: «Армения должна уйти с территорий, находящихся под ее оккупацией, вместо того, чтобы прибегать к дешевым пропагандистским уловкам».

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы в комментарии изданию 1news.az заявил, что информация о якобы сбитом истребителе «является ложью и очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины».

Напомним, Министерство обороны Армении заявило о воздушном бое на границе Армении и Азербайджана при непосредственном участии турецких истребителей и потере своего самолета.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.