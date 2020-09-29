Порошенко пополнил число нардепов, заразившихся коронавирусом

Пятый президент Украины Порошенко получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Политик решил лечиться дома.

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом. Порошенко сам написал об этом в своем Telegram-канале.

«Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно более коварна. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», – рассказал политик.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусом заболела руководитель партии «Голос» Кира Рудык.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел народный депутат 8-го созыва Борислав Береза, который баллотируется на пост городского головы Киева.

23 сентября об обнаруженном коронавирусе сообщил нардеп из группы «За майбутне» Иван Чайковский.

Коронавирусную болезнь перенесли уже более двух десятков народных депутатов.

В начале карантина переболели Сергей Шахов («Довира»), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас («Слуга народа»), Руслан Горбенко («Слуга народа»), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев («ОПЗЖ»), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич («Батьківщина»), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский («Слуга народа»).

23 августа стало известно, что коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Тимошенко получала курс интенсивной терапии. 11 сентября в «Батьківщина» сообщили, что лидер партии оправилась от коронавируса, но продолжает лечить воспаление легких.

Напомним, что в Украине 3,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, больше всего новых случаев было выявлено на Харьковщине и в Киеве.