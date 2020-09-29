Фокин от осторожной зрады перешел к открытой публичной измене

Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Заместитель главы ТКГ пришел на заседание парламентского комитета.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений.

Фокин заявил об этом на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«Что касается войны, – я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел», – заявил Фокин.

‼️Фокін на засідання комітету з питань держбудівництва Geplaatst door Solomiia Bobrovska op Dinsdag 29 september 2020

Народный депутат Украины от фракции «Голос» Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ.

Об этом Бобровская сообщила в Facebook.

«Не уверена, что все нардепы поддержат эту инициативу, но это точно покажет истинные лица каждого парламентария!», – написала нардеп.

Текст депутатского запроса к президенту. Текст депутатского запроса к президенту. Текст депутатского запроса к президенту. Пред 1 из 3 След

«Заявления Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны на востоке не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину «зеленый» свет для реализации его кровавых планов на наших территориях», – пояснила она.

По ее словам, под запросом уже успело подписаться 49 народных депутатов.

“Фокін – на вихід”(2)Збираю підписи під депутатським запитом до Президента про виведення Фокіна зі складу… Geplaatst door Соломія Бобровська op Dinsdag 29 september 2020

Напомним, в сентябре Витольд Фокин заявил, что через месяц может выйти из ТКГ, если к нему не начнут прислушиваться.

Ранее Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с «предшественниками».