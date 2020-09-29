Хакерская атака на сайт Нацполиции: утечки документов не было

Хакерам не удалось в результате атаки на сайт Нацполиции получить доступ к документам. Сайт содержит исключительно новостную ленту.

В Нацполиции уверяют, что в результате хакерской атаки на новостной сайт ведомства утечки документов не произошло, сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко в эфире «Свобода слова», сообщает телеканал «ICTV».

«Сайт Нацполиции не лег – лег сайт исключительно новостной Нацполиции. Мы его сразу отключили от сети. Буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта», – заявил Клименко.

«Мы установили причины. Но никакой выдачи, никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно», – отметил он.

Напомним, что 23 сентября сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

Нацполиция открыла уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу своего сайта.