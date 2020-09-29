Коронавирус в Украине: снова более 3,5 тысяч зараженных

В Украине 3,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, больше всего новых случаев было выявлено на Харьковщине и в Киеве.

За сутки 28 сентября диагноз коронавирусной болезни COVID-19 в Украине подтвердили 3627 людям, 69 больных умерли, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило – 204 932 человека, умерли с начала пандемии 4 065 человек, выздоровели – 90 250.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 110 617 человек.

Напомним, что за выходные дни темпы эпидемии Украины практически не снизились. Более того на утро субботы был установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом.

В пятницу, за сутки, было выявлено более 3,5 тысячи больных коронавирусом COVID-19 и 70 смертей. В то же время, за прошедшие сутки выздоровели – 1,6 человек.

Сутками ранее в Украине выявили более 3,3 тысяч новых больных коронавирусом. Кроме того, – новое рекордное количество выздоровевших.

Ранее в Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

Сутками ранее в Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

Ранее, в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.