От Трампа требуют пресечь действия России в ВТО

Американо-российский деловой совет раскритиковал действия России в ВТО. Такое заявление содержится в ежегодном обзоре, санкционированном Конгрессом США.

Американо-российский деловой совет (АРДС) требует от администрации Трампа рассмотреть широкий список политик и предложений российского правительства, которые, по его мнению, потенциально нарушают правила Мировой организации торговли (ВТО), пишет издание «Politico».

Отмечается, что такое заявление содержится в ежегодном обзоре, санкционированном Конгрессом США, в котором содержится анализ того, насколько хорошо Москва выполняет обязательства, взятые на себя со вступлением в ВТО в 2012 году.

АРДС посвятил не более одной страницы своего сообщения похвалам шагов, сделанных Россией за последний год, включая ее инициативу «Регулирующая гильотина», которая отменила тысячи нормативных актов.

Группа также отметила, что Всемирный банк в настоящее время ставит Россию на двадцать восьмой место по индексу легкости ведения бизнеса, выше нескольких стран-членов ЕС, включая Францию, Португалию и Нидерланды, а также Швейцарию и Японию.

Другая часть отчета, включающая десятки страниц, содержит длинный список политик и предложений по России, называемых АРДС «областями, которые вызывают беспокойство». К ним относятся различные правила импорта и экспорта, субсидии, стандарты и технические правила, инвестиционные меры, связанные с торговлей, проблемы национального режима, принудительное лицензирование.

В отчете приводится жалоба американских экспортеров мяса, пострадавших от действий России после того, как США наложили санкции на Москву за ее действия в Украине. В заявлении Федерации экспорта мяса США отмечается, что со стороны России было «постоянное игнорирование своих обязательств перед ВТО по импорту красного мяса из США».

Американские производители молочной продукции, фармацевтические компании, а также представители кино– и музыкальной индустрии также подали жалобы в Офис торгового представителя США. Так же поступила и Энергораспределительная компания Urenco USA, которая занимается производством ядерного топлива.

Компания жаловалась на недобросовестную конкуренцию со стороны российских государственных предприятий и барьеры для доступа к рынкам, препятствующие экспорту американского урана в один из крупнейших мировых рынков ядерного топлива.

В этом ключе сенаторы Джон Баррассо и Мартин Генрих представили законопроект, который расширит существующие ограничения США на импорт российского урана.

«Владимир Путин и государства-сателлиты используют уран в качестве геополитического оружия», – сказал Баррассо.

Напомним, ранее в этом году Украина выиграла апелляцию у ВТО в деле против России о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования.

Россия нарушает взятые на себя обязательства по свободе транзита товаров через ее территорию. Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации…

ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с Россией о пошлинах на удобрения. В 2018 арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России по делу о нитрате аммония.