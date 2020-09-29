Скандально известный Тищенко вошел в парламентскую группу по Донбассу

Тищенко заявил, что стал членом законодательной группы по Донбассу, в ТГК опровергли. По его мнению в группе есть «откровенно слабые представители».

Народный депутат, заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что вошел в парламентскую группу по наработке законодательных изменений по оккупированному Донбассу. Тищенко заявил об этом в ходе брифинга во время заседания фракции, передает информагентство «Интерфакс-Украина».

«Когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение, и я и правда являюсь одним из членов этой группы», – сказал Тищенко.

В своем Facebook Тищенко заявил, что сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. По результатам участия в заседании нардеп пришел к выводу, что в группе «работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разъединение украинцев с обеих сторон конфликта».

Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу.Как и прогнозировал,… Geplaatst door Николай Тищенко op Maandag 28 september 2020

Вместе с тем первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников опроверг информацию о привлечении Тищенко. По его словам, вопрос о включении Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался.

«Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций , по моей информации, не велось», – сообщил он агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, что во время одного из заседаний фракции «слуг народа» случился скандал, из-за выложенных в Telegram-канале фотографий. Кого подозревают в этом сливе, и причем тут Россия?

В июне Николай Тищенко возглавил Киевскую организацию партии «Слуга народа». Решение о назначении приняли члены партийной организации во время конференции. Кандидатуру Тищенко также утвердил Высший совет партии.

Ранее «слуга народа» Тищенко, рестораны которого продолжают работать, несмотря на карантин – не выплатил зарплату сотрудникам закрытых в прошлом году ресторанов.