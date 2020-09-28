Одни неустановленные лица – очередная фантастика в деле Шеремета

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают своей причастности к совершению этого преступления, сообщает информагентство «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, сегодня суд присяжных Шевченковского райсуда Киева слушает по сути дело по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве журналиста. Прокурор в процессе объявил суть обвинений, из которых следует, что организаторами убийства являются неустановленные следствием лица, исполнителями – Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.

Отвечая на вопрос, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, поскольку он к этому не имеет отношения. Он заявил, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.

Кузьменко, в свою очередь, отметила, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытке дестабилизации ситуации в стране и акции протеста. Кузьменко также заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству.

Дугарь, отвечая на вопрос суда, тоже отметила, что вины своей не признает.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. На заседании было принято решение, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко рассмотрит суд присяжных.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, охваченного «ультранационалистическими идеями». Правоохранители заявили, что человек культивирует «величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности». К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.