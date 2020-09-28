Преступление века: СБУ поймала продавца особо опасных пожарных датчиков

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Львова, который пытался продать радиоактивные материалы, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

«По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Радиоактивные материалы мужчина хранил рядом с собственным домом. Задержали его при попытке сбыта изделий за 40 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.

Так же, СБУ заблокировала протиправную деятельность организованной преступной группы Ее участники незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированные лекарственные препараты на миллионы гривень.

«В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали городскую типографию, где работал один из сообщников. Злоумышленники реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин.

По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн гривен в год.

Четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Повідомлено про підозру львів`янину, який намагався продати радіоактивні матеріалиЗа матеріалами контррозвідки Служби… Geplaatst door Управління Служби безпеки України у Львівській області op Maandag 28 september 2020

Напомним, что в Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по «вагнеровцам». Главой ВСК будет нардеп от «Голоса» Роман Костенко.