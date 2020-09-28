Один из обвиняемых по делу MH-17 захотел дополнительного расследования

Суд по делу МН-17 объявил перерыв до 3 ноября. Защита одного из обвиняемых намерена подать запрос о дополнительном расследовании.

В суде по делу рейса МН-17 «Малазийских авиалиний», сбитого над территорией Донбасса в 2014 году, объявлен перерыв до 3 ноября, сообщает информагентство «Интерфакс-Украина».

«Суд приостановлен до следующего блока, чтобы защита одного из обвиняемых Олега Пулатова, смогла подать запрос о дополнительном расследовании в ноябре», – пояснил судья Хендрик Стейнхаус.

Он также объявил, что следующая дата для слушаний – 3 ноября.

Ранее защита Пулатова попросила время для того, чтобы окончательно определиться, какое дополнительное расследование необходимо провести в интересах подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться в суд, о чем ранее заявила его защита.

Сегодня, 28 сентября суд Нидерландов возобновил слушания по делу МН-17. На предыдущем заседании, 31 августа, защита Пулатова сообщила, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было из-за пандемии, однако уже забронированы билеты на самолет и в ближайшее время адвокаты отправятся в РФ для встречи с клиентом.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014-го. Все, кто был на борту (298 человек), погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности этого «Бука». По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились.

Пулатов в настоящее время – единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Также в июне прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства по делу МН-17, в частности обнародовала записи телефонных разговоров боевиков в день катастрофы.

Напомним, что Россия за шесть лет с трагедии авиалайнера МН-17 так и не признала своей вины в катастрофе и вряд ли признает ее в будущем.

Напомним, что Россия за шесть лет с трагедии авиалайнера МН-17 так и не признала своей вины в катастрофе и вряд ли признает ее в будущем.

Евросоюз потребовал у России взять на себя ответственность за катастрофу MH-17. В ЕС также ожидают от РФ полного сотрудничества по делу.

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В Нидерландах проходит второй блок судебных слушаний дела о катастрофе рейса МН-17. Из-за коронавируса присутствие на заседаниях будет ограничено.