Безводный мир: бандит Гоблин решает проблемы водоснабжения привычным грабежом

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах региона, а в случае отказа их продавать – предложил «подключать прокуратуру», сообщает в Twitter аккаунт «RoksolanaToday&КрымUA».

«Аксенов решил отбирать у людей скважины, за свои день сделаные! Трындец… «Принудительно выкупать», – говориться в сообщении

«Ну и колодцы забирайте! И во двор казаков с нагайками и росгвардию! Ой-ой пушистик пришел! Ховайся», – добавляют в сообщении.

ПРИПЛЫЛИ

Аксенов решил отбирать у людей скважины,за свои день сделаные!

трындец…

"принудительно выкупать"

ну и колодцы забирайте!

и во двор казаков с нагайками и росгвардию!

ой-ой пушистик пришел!

ховайся pic.twitter.com/fhAtT03yEf — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 28, 2020

Как сообщает «Новая газета», Аксенов заявил о «принудительном выкупе» частных скважин во время заседания оперативного штаба по водоснабжению полуострова.

«Вода – это стратегическое сырье. Если в данном случае какие-то недоразумения с владельцами, подключайте прокуратуру и принимайте решение.

«Водоснабжение – общее дело, и вода – для всех, не чья-то собственность. Там где отказываются – принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем», – подчеркнул он.

Также на заседании отметили, что проблемы водоснабжения есть в Симферопольском районе, Бахчисарайском и Ялтинском. За выходные дни было подано около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или желто-коричневую жидкость, которая течет из водопровода.

В некоторых районах воды не было до шести суток. Так в некоторых районах Симферополя жители верхней половины многоэтажек несколько суток не получают водопроводную воду по графику из-за низкого давления в сети и вынуждены набирать ее ведрами в ближайших баках с водой.

После Симферопольского и Бахчисарайского района «водный кризис» наступил в Северном Крыму, на Южном берегу, а также в некоторых прибрежных поселках в районе Алушты и Ялты.

Напомним, что как выяснила проверка, в 2019 в оккупированном Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения.

Кремль заботится о реке Днепр, воду которой так жаждет получит в оккупированный Россией Крым. И маховик пропаганды раскручен на полную.

Ранее сообщалось, что из-за проблем водоснабжения Крыма жители Симферополя уже начали отбирать воду у своих соседей. Власти города задумались над охранной водопроводных задвижек.

Аксенов обвинил Украину в экоциде Крыма, страдающего от засухи, и потребовал трибунала за отказ подавать воду в оккупированный Россией полуостров.

Проблему с водоснабжением населения в оккупированном Крыму использовали для очередной коррупционной схемы распила бюджетных денег.

Подачу воды в Крыму сократили до нескольких часов в день. Питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины.

Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон «Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина в отношении Донбасса.

В начале августа премьер Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы.

19 сентября российские оккупанты предупредили, что со следующей недели ограничат водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря.

В представительстве президента считают, что Россия будет добиваться возобновления водоснабжения Крыма путем давления на партнеров Украины.