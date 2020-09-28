Меркель тайно посещала Навального в «Charite»

«Der Spiegel» узнал о тайном визите Меркель к Навальному в больнице. Это подтверждае, что канцлер Германии не оставит просто так отравление Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, когда он лечился от отравления «Новичком» в клинике «Charite», сообщает немецкое издание «Der Spiegel».

Издание называет визит Меркель необычным жестом и утверждает, что это еще один знак того, насколько канцлер серьезно воспринимает инцидент с Навальным и не собирается спустить дело на тормозах.

Детали визита Меркель в клинику не сообщаются.

Сам Алексей Навальный позже подтвердил, что действительно встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель в «Charite». При этом он подчеркивает на своей странице в Twitter, что никакой «секретности» в этой частной встречи не было.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», – написал Навальный.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Напомним, что в результате реакции мирового сообщества на отравление Навального и падения цен на нефть в России стремительно обвалился рубль.

Ранее Навальный ответил на упреки Путина об отравлении, протороллив нацлидера России, мол «сварил «Новичок», отхлебнул и впал в кому».

На прошлой неделе Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники «Charite», где он проходил лечение после отравления «Новичком».

Напомним так же, что Навальный пришел в сознание и теперь может говорить. Врачи отмечают, что нет угрозы физическому и психическому здоровью оппозиционера.

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант «Новичка», который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы «Новичок».