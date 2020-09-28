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Как мухи: еще для одного гражданина Украины отдых в оккупированном Крыму сильно затянется

Задержанный оккупантами в Крыму одессит.

В аннексированном Крыму задержали молодого одессита за «призывы к экстремизму». Его обвиняют в нарушении «территориальной целостности Российской Федерации».

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали 22-летнего жителя Одесской области Александра Долженкова, которого обвиняют в «призывах к совершению экстремистской деятельности», сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя со ссылкой на сообщения оккупационных властей полуострова.

Оккупанты считают, что одессит «приехал в Крым для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе» и призывал к «нарушению территориальной целостности РФ».

«В сентябре 2020 года Долженков распространял на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего был задержан сотрудниками ФСБ», – говорится в сообщении оккупационных властей Крыма.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя ГУ Нацполиции в АР Крым и в г. Севастополе начало уголовное производство по факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 22-летнего жителя Одесской области (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

«Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове, – сообщают в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя. – «Оккупационные правоохранители» доставили задержанного в Симферополь, где незаконно созданный «Киевский районный суд г. Симферополя» избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», – сообщает прокуратура.

Санкция статьи, которую вменяют украинцу, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Известно, что по образованию Долженков – геолог, окончил Одесский национальный университет имени Мечникова. В Евпаторию (Крым) он приехал с мамой на отдых в начале сентября.

Добавим, что в июне российский суд вынес приговор жителю Севастополя, якобы шпионившему в пользу Украины.

Напомним, что суд в российском Ростове-на-Дону продлил арест украинскому активисту Олегу Приходько. Меру пресечения продлили еще на три месяца.

Ранее, прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана. Украинцу грозит до 15 лет заключения.

Источник Пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя

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