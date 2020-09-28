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Коронавирус в Украине: в выходные установлен новый антирекорд

Коронавирус.

За выходные дни темпы эпидемии Украины практически не снизились. Более того на утро субботы был установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом.

За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Ранее, на утро субботы 25 сентября коронавирус лабораторно подтвердили у 3833 человек, что является наивысшим показателем с начала вспышки.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь нового типа обнаружили уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. Сейчас COVID-19 в стране болеют 108 856 человек.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине.
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За последние сутки самая плохая ситуация в Харьковской области, в столице и Киевской области, в Одесской и Тернопольской областях. А в Днепропетровской области ситуация, судя по статистике, улучшилась.

В Харьковской области в воскресенье коронавирус SARS CoV 2 подтвердили у 339 человек, 2 больных умерли.

В Киеве зафиксировали 328 новых случаев и 8 летальных случаев. В Киевской области – еще 140 новых случаев и 1 летальный.

В Одесской области – 203 новых больных, 4 человека умерли.

В Тернопольской области – 153 новых случая, 3 летальных.

В Волынской области – 143 новых случая, 1 летальный.

В Сумской области – 141 новый случай, без потерь.

Во Львовской области – 132 новых случая, без жертв.

В Хмельницкой области – 125 новых случаев, 6 летальных.

В Житомирской области – 123 новых случая, 2 летальных.

В Ровенской области – 113 новых случаев, без погибших.

В Запорожской области – 110 новых случаев, без летальных.

Всего наибольшее число новых случаев на утро субботы было обнаружено в Киеве (447) и Харьковской области (380).

За сутки с пятницы на субботу умерло 76 украинцев, что также является одним из самых высоких показателей смертности за время вспышки.

Выздоровели – 1740 человек.

Всего жертвами коронавируса в Украине стали 3903 человека.

Всего коронавирусом в стране заразились 195 504 человека. Сейчас болеют более 104 000 человек.

Статистика в регионах:

• Винницкая обл – 5784 (+131);

• Волынская обл – 7500 (+138);

• Днепропетровская обл – 5118 (+201);

Донецкая обл – 2964 (+113);

• Житомирская обл – 5531 (+128);

• Закарпатская обл – 9580 (90);

• Запорожская обл – 3568 (+140);

• Ивано-Франковская обл – 13212 (+132);

• Кировоградская обл – 1069 (+17);

• Киев – 21492 (+447);

• Киевская обл – 8571 (+141);

• Львовская обл – 19636 (+171);

• Луганская обл – 938 (+44);

• Николаевская обл – 2875 (+93);

• Одесская обл – 12734 (+264);

• Полтавская обл – 1844 (+92);

• Ровенская обл – 11928 (+154);

• Сумская обл – 3549 (+75);

• Тернопольская обл – 12863 (+284);

• Харьковская обл – 16870 (+380);

• Херсонская обл – 1000 (+46);

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• Хмельницкая обл – 5531 (+170);

• Черновицкая обл – 13902 (+166);

• Черкасская обл – 3570 (+111);

• Черниговская обл – 3875 (+105).

В течение 26 сентября коронавирус лабораторно подтвердили у 3 130 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев выявили в Харьковской области – 494, это самый высокий показатель в регионе с начала вспышки. Далее по количеству новых заражений идет Киев – 323 случая.

Больше всего людей за последние сутки умерло в столице – 11. По всей Украине зарегистрировали 56 летальных случаев, таким образом количество жертв ковид достигло почти 4 тысяч.

Сейчас в стране болеют 106 793 человека. За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 198 634 человек.

Статистика в регионах:

• Винницкая обл – 5 900 (+116);

• Волынская обл – 7 632 (+132);

• Днепропетровская обл – 5 285 (+167);

• Донецкая обл – 3 016 (+52);

• Житомирская обл – 5 656 (125);

• Закарпатская обл – 9 632 (+52);

• Запорожская обл – 3 663 (+95);

• Ивано-Франковская обл – 13 335 (+123);

• Кировоградская обл – 1 074 (+5);

• Киев – 21 815 (+323);

• Киевская обл – 8 714 (+143);

• Львовская обл – 19 784 (+148);

• Луганская обл – 974 (+36);

• Николаевская обл – 2 980 (+105);

• Одесская обл – 12876 (+142);

• Полтавская обл – 1910 (+66);

• Ровенская обл – 12 032 (+104);

• Сумская обл – 3 672 (+123);

• Тернопольская обл – 12 986 (+123);

• Харьковская обл – 17 364 (+494);

• Херсонская обл – 1 049 (+49);

• Хмельницкая обл – 5 622 (+91);

• Черновицкая обл – 14 009 (+107);

• Черкасская обл – 3 694 (+124);

• Черниговская обл – 3 960 (85).

Напомним, что в пятницу, за сутки, было выявлено более 3,5 тысячи больных коронавирусом COVID-19 и 70 смертей. В то же время, за прошедшие сутки выздоровели – 1,6 человек.

Сутками ранее в Украине выявили более 3,3 тысяч новых больных коронавирусом. Кроме того, – новое рекордное количество выздоровевших.

Ранее в Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

Сутками ранее в Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

Ранее, в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.

Источник Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины

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