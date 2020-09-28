Коронавирус в Украине: в выходные установлен новый антирекорд

За выходные дни темпы эпидемии Украины практически не снизились. Более того на утро субботы был установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом.

За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Ранее, на утро субботы 25 сентября коронавирус лабораторно подтвердили у 3833 человек, что является наивысшим показателем с начала вспышки.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь нового типа обнаружили уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. Сейчас COVID-19 в стране болеют 108 856 человек.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

За последние сутки самая плохая ситуация в Харьковской области, в столице и Киевской области, в Одесской и Тернопольской областях. А в Днепропетровской области ситуация, судя по статистике, улучшилась.

В Харьковской области в воскресенье коронавирус SARS CoV 2 подтвердили у 339 человек, 2 больных умерли.

В Киеве зафиксировали 328 новых случаев и 8 летальных случаев. В Киевской области – еще 140 новых случаев и 1 летальный.

В Одесской области – 203 новых больных, 4 человека умерли.

В Тернопольской области – 153 новых случая, 3 летальных.

В Волынской области – 143 новых случая, 1 летальный.

В Сумской области – 141 новый случай, без потерь.

Во Львовской области – 132 новых случая, без жертв.

В Хмельницкой области – 125 новых случаев, 6 летальных.

В Житомирской области – 123 новых случая, 2 летальных.

В Ровенской области – 113 новых случаев, без погибших.

В Запорожской области – 110 новых случаев, без летальных.

Всего наибольшее число новых случаев на утро субботы было обнаружено в Киеве (447) и Харьковской области (380).

За сутки с пятницы на субботу умерло 76 украинцев, что также является одним из самых высоких показателей смертности за время вспышки.

Выздоровели – 1740 человек.

Всего жертвами коронавируса в Украине стали 3903 человека.

Всего коронавирусом в стране заразились 195 504 человека. Сейчас болеют более 104 000 человек.

Статистика в регионах:

• Винницкая обл – 5784 (+131);

• Волынская обл – 7500 (+138);

• Днепропетровская обл – 5118 (+201);

Донецкая обл – 2964 (+113);

• Житомирская обл – 5531 (+128);

• Закарпатская обл – 9580 (90);

• Запорожская обл – 3568 (+140);

• Ивано-Франковская обл – 13212 (+132);

• Кировоградская обл – 1069 (+17);

• Киев – 21492 (+447);

• Киевская обл – 8571 (+141);

• Львовская обл – 19636 (+171);

• Луганская обл – 938 (+44);

• Николаевская обл – 2875 (+93);

• Одесская обл – 12734 (+264);

• Полтавская обл – 1844 (+92);

• Ровенская обл – 11928 (+154);

• Сумская обл – 3549 (+75);

• Тернопольская обл – 12863 (+284);

• Харьковская обл – 16870 (+380);

• Херсонская обл – 1000 (+46);

• Хмельницкая обл – 5531 (+170);

• Черновицкая обл – 13902 (+166);

• Черкасская обл – 3570 (+111);

• Черниговская обл – 3875 (+105).

В течение 26 сентября коронавирус лабораторно подтвердили у 3 130 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев выявили в Харьковской области – 494, это самый высокий показатель в регионе с начала вспышки. Далее по количеству новых заражений идет Киев – 323 случая.

Больше всего людей за последние сутки умерло в столице – 11. По всей Украине зарегистрировали 56 летальных случаев, таким образом количество жертв ковид достигло почти 4 тысяч.

Сейчас в стране болеют 106 793 человека. За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 198 634 человек.

Статистика в регионах:

• Винницкая обл – 5 900 (+116);

• Волынская обл – 7 632 (+132);

• Днепропетровская обл – 5 285 (+167);

• Донецкая обл – 3 016 (+52);

• Житомирская обл – 5 656 (125);

• Закарпатская обл – 9 632 (+52);

• Запорожская обл – 3 663 (+95);

• Ивано-Франковская обл – 13 335 (+123);

• Кировоградская обл – 1 074 (+5);

• Киев – 21 815 (+323);

• Киевская обл – 8 714 (+143);

• Львовская обл – 19 784 (+148);

• Луганская обл – 974 (+36);

• Николаевская обл – 2 980 (+105);

• Одесская обл – 12876 (+142);

• Полтавская обл – 1910 (+66);

• Ровенская обл – 12 032 (+104);

• Сумская обл – 3 672 (+123);

• Тернопольская обл – 12 986 (+123);

• Харьковская обл – 17 364 (+494);

• Херсонская обл – 1 049 (+49);

• Хмельницкая обл – 5 622 (+91);

• Черновицкая обл – 14 009 (+107);

• Черкасская обл – 3 694 (+124);

• Черниговская обл – 3 960 (85).

Напомним, что в пятницу, за сутки, было выявлено более 3,5 тысячи больных коронавирусом COVID-19 и 70 смертей. В то же время, за прошедшие сутки выздоровели – 1,6 человек.

Сутками ранее в Украине выявили более 3,3 тысяч новых больных коронавирусом. Кроме того, – новое рекордное количество выздоровевших.

Ранее в Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

Сутками ранее в Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

Ранее, в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.