«Укрзалізниця» заплатит Сбербанку за потерянные вагоны

«Укрзалізниця» проиграла апелляцию о выплате долга «Донецкой железной дороге» Сбербанку. Речь идет о 68 млн долларов взятых в кредит еще в 2011 году.

Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области об обязательстве «Укрзалізниця» как правопреемника «Донецкой железной дороги» оплатить долг в 68 млн долларов Сбербанку, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Апелляционную жалобу акционерного общества «Укрзалізниця» оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 деле №910 / 22858/17 оставить без изменений», – говорится в тексте постановления от 17 сентября, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Укрзалізниця» считает, что решение Большой палаты Верховного суда о правопреемстве УЗ по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП «Донецкая железная дорога», угрожает национальной безопасности и экономике Украины.

По данным компании, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов «Укрзализныци», почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

«Укрзалізниця» реструктуризировала долг перед Сбербанком на $200 млн за несколько дней до окончательного срока

Сбербанк требовал эти деньги как погашение долга по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году.

Напомним, что в компании «Укрзалізниця» рассказали, сколько пассажиров перевезли и назвали топ-маршруты. Треть пассажиров выбрали для путешествий летние месяцы.