Карабахская война обостряется: стороны объявили мобилизацию

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в ходе контрнаступления после атаки со стороны армянских сил.

Министерство обороны Азербайджана, 27 сентября, заявило, что вооруженные силы страны начинают «контрнаступление» по всей линии соприкосновения в регионе. Решение принято «для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения», передает пресс-служба ведомства.

По сведениям оборонного ведомства, уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении, а с азербайджанской стороны сбит боевой вертолет Военно-воздушных сил республики, но экипаж жив.

Кроме того, ведомство заявило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны.

«Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», – сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно этой информации, атаке подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В ведомстве подчеркнули, что точная информациях о погибших и потерпевших уточняется.

Позже Министерство обороны Азербайджана сообщило, что их военные взяли под контроль шесть сел Физулинского и Джебраильского районов в Нагорном Карабахе, передает азербайджанское агентство «Report».

«В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джебраильском направлении освобожден ряд сел, которые долгие годы находились под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джебраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр уволен», – сказал спикер Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге в воскресенье.

В то же время министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совета Безопасности заявил об установлении контроля над семью деревнями.

Он добавил, что подразделения азербайджанской армии «уничтожили ряд постов оккупантов», а также «взяты под контроль несколько высот».

Помощник президента на брифинге также рассказал, что Азербайджан проинформировал международные организации о ситуации на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в воскресенье принял решение о введении военного положения в ряде регионов, сообщает азербайджанское агентство «APA».

Согласно решению, комендантский час введут в Баку, Гяндже, Евлахе, Хейгел и других городах страны.

По данным издания, на экстренном внеочередном заседании парламента обсуждают «провокации с армянской стороны» на линии соприкосновения и ситуацию в Нагорном Карабахе.

По словам депутата Хикмета Бабаоглы, решение будет утверждено президентом Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.

Президент Азербайджана подписал указ о введении военного положения по всей стране с 00:00 28 сентября. В Баку, Гяндже, Сумгаите, Евлахе и ряде других городов внедряется комендантский час с 21 по 6:00. В это время запрещено выходить на улицы без специального разрешения и документов, подтверждающих личность, пишет агентство «Haqqin.az».

В свою очередь, МИД Армении в воскресенье сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные удары нацелены «на мирные населенные пункты», включая Степанакерт – столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана», – подчеркнули в МИД Армении. Ереван возложил «всю ответственность за последствия агрессии» на Азербайджан.

Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта, добавили в ведомстве.

Министерство обороны Армении опуболиковало видео боя в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения. На видео можно заметить «подбитые азербайджанские танки, горящие пламенем».

Ադրբեջանական մարտական տեխնիկայի հերթական խոցումները Geplaatst door Shushan Stepanyan op Zondag 27 september 2020

Армия обороны непризнанной республики «успешно противостоит атакам противника», написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация находится на стадии оперативного развития, а дальнейшая информация появится по мере необходимости.

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С азербайджанской стороны сбиты 2 вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал сохранять спокойствие и осторожность. По сведениям корреспондента «Deutsche Welle», в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.

Кроме того, в воскресенье секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян сообщил, что “с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления”, передает Интерфакс.

Однако, в Министерстве обороны Армении заявили, что заявление Азербайджана о взятии под контроль шести населенных пунктов не соответствует действительности.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался несколько десятилетий назад. Регион, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х провармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

Напомним, что причиной обострения на азербайджано-армянской границе является внутренний кризис в Армении. Один из главных поводов – зависть со стороны официального Еревана.

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