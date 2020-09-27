«ЛНР» вымирает от «пневмонии», Кремлю наплевать

В оккупированном Луганске зафиксировали резкую вспышку пневмонии среди населения. При это нарастает недовольство медиков условиями труда.

В оккупированном Луганске отмечают вспышку пневмонии, при очень много инфицированных среди молодежи. Оккупационные власти не признают существование проблемы, сообщает Telegram-канал «Заметки гражданина».

«Ситуация с пневмонией в Луганске вышла из-под контроля, очень много инфицированных как среди молодежи, так и среди взрослых, у многих тяжелая форма», – говорится в сообщении.

Далее отмечается, что оккупационные власти закрывают глаза на существование серьезной проблемы с заболеваемостью пневмонии в ОРДЛО.

«То, что местные царьки здесь навертели, уже переступило черту», – подчеркивается в сообщении.

«Я понимаю, что они все миллионеры за счет ресурса Донбасса и населения «республик», но может мы хоть так достучимся в какую-нибудь дверь», – добавляет редакция Telegram-канал.

При этом в среде медиков работающих в лечебных учреждения ОРДЛО нарастает недовольство сложившимися условиями труда из-за вспышки пневмонии.

«Врачи «ЛНР» в прямом смысле бунтуют, работая за 10 тысяч рублей на износ и часть вкладывать в халаты , маски и дезинфицирующие средства (это все за свой счет)», – отмечается в сообщении.

Напомним, что Россия уже перебросила на Донбасс «Грады», 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, 15 единиц боевой техники и около 1200 тонн горючего.

В то же время, Россия упорно не хочет публично признать себя стороной конфликта в агрессии против Украины на Донбассе. Однако, факты свидетельствуют против России.

Ранее, Кравчук пообещал, что политическая группа ТКГ продолжит обсуждение самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.